Міжнародні резерви України в 2019 році зросли до 25,3 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Міжнародні резерви України в 2019 році зросли на 22% і на 1 січня 2020 року становили 25,3 млрд дол., передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужбу НБУ.
Як відзначили у НБУ, у 2019 році міжнародні резерви України зросли до семирічного максимуму.
"За підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли на 22% і на 1 січня 2020 року сягнули 25,3 млрд дол. (в еквіваленті). Такий обсяг резервів не лише перевищив останній прогноз Національного банку (23 млрд дол. в еквіваленті, згідно з Інфляційним звітом за жовтень 2019), а й сягнув семирічного максимуму – востаннє більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у грудні 2012 року", - йдеться у повідомленні.
У НБУ також зауважили, що збільшити міжнародні резерви загалом на 4,5 млрд дол. за рік Національному банку вдалося завдяки збереженню сприятливої ситуації на валютному ринку, яка зумовлювалася подальшим прискоренням економічного зростання і стійким припливом іноземного капіталу в країну.
Крім того, у повідомленні зазначено, що за підсумками року чиста купівля валюти Національним банком сягнула 7,9 млрд дол., що є найвищим показником за останні 14 років.
Як повідомляв УНН, міжнародні резерви України у листопаді зросли на 2,5%.