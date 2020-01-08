Международные резервы Украины в 2019 году выросли до 25,3 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Международные резервы Украины в 2019 году выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл., передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.
Как отметили в НБУ, в 2019 году международные резервы Украины выросли до семилетнего максимума.
"По итогам 2019 международные резервы Украины выросли на 22% и на 1 января 2020 года составили 25,3 млрд долл. (в эквиваленте). Такой объем резервов не только превысил последний прогноз Национального банка (23 млрд долл. в эквиваленте, согласно инфляционному отчету за октябрь 2019 года), но и достиг семилетнего максимума - в последний раз больший от вышеупомянутого объем был зафиксирован еще в декабре 2012 года", - говорится в сообщении.
В НБУ также отметили, что увеличить международные резервы в целом на 4,5 млрд долл. в год Национальному банку удалось благодаря сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке, которая обусловлена дальнейшим ускорением экономического роста и устойчивым притоком иностранного капитала в страну.
Кроме того, в сообщении отмечается, что по итогам года чистая покупка валюты Национальным банком составила 7,9 млрд долл., что является самым высоким показателем за последние 14 лет.
Как сообщал УНН, международные резервы Украины в ноябре выросли на 2,5%.