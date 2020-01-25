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Банки планируют смягчить требования к заемщикам - опрос Нацбанка

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 января. УНН. Украинские банки прогнозируют, что с началом 2020 году их “кредитные портфели” увеличатся, а требования к тем, кто будет занимать — постепенно будут смягчаться. Таковы данные опроса ведущих украинских банков обнародовал НБУ, передает УНН.

Банки планируют смягчить требования к заемщикам - опрос Нацбанка

“В январе-марте банки прогнозируют дальнейшее увеличение портфелей кредитов населению и бизнесу, а также приток депозитов с обеих сегментов”, — говорится в сообщении.

В свою очередь, банки не планируют существенных изменений в ипотечном кредитовании, хотя крупные банки отметили, что количество ипотек может возрасти.

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“Банки также ожидают смягчения стандартов предоставления займов для малого и среднего бизнеса, гривневых кредитов, а также краткосрочных займов. Так же они ожидают смягчения стандартов потребительского кредитования”, — добавляется в сообщении.

Отмечается, что опрос проводился с 17 декабря 2019 года по 10 января 2020 года. Участие в опросе приняли руководители 49 крупнейших украинских банков, на которые приходится около 99% банковского рынка.

Напомним, Нацбанк обнародовал программу действий на 2020 год.

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