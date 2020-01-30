Нацбанк обновил подходы к надзору за платежными системами по рекомендации МВФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста
Эксклюзив
05:00 • 9862 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 48723 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 117723 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 125789 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 195538 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 194663 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 406730 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 228984 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 513722 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 350259 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
3м/с
78%
Популярные новости

Буданов: общество должно быть готово узнать всю правду о войне со временем

5 апреля, 21:52 • 11464 просмотра

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 20494 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

00:33 • 10029 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 6358 просмотра

Ракетная атака на Киев: количество раненых возросло до трех

03:51 • 47357 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 156240 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 144369 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 232136 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 406730 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 513722 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 48720 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 47956 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 46651 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 53567 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 83801 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Нацбанк обновил подходы к надзору за платежными системами по рекомендации МВФ

Киев • УНН

 • 20265 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк обновил подходы к оверсайту платежных систем в Украине в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Нацбанк обновил подходы к надзору за платежными системами по рекомендации МВФ

"Национальный банк обновил подходы к оверсайту платежных систем в Украине в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда и Всемирного банка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в частности Национальный банк продолжил внедрять международные стандарты оверсайта в соответствии с рекомендациями миссии МВФ и Всемирного банка: установил периодичность оценки системно важных платежных систем - не реже одного раза в два года, ввел осуществление комплексной оценки платежных систем, которые не являются значимыми и созданы НБУ, ввел публикацию отчетов по результатам проведенного оценивания системно важной платежной системы по форме, предусмотренной международным стандартам (Disclosure framework for FMI).

Также Национальный банк усилил оверсайт относительно значимых платежных системам с целью внедрения рискоориентированного оверсайта: установил требования к платежным организациям значимых платежных систем в части обеспечения киберстойкости, основанные на документах Банка международных расчетов и Европейского центрального банка по вопросам оверсайта, усовершенствовал контроль НБУ за выполнением платежной организацией значимой платежной системы плана мероприятий по результатам оценки, ввел мониторинг системно важных платежных систем в соответствии с системой показателей, что будет определяться НБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Банки планируют смягчить требования к заемщикам

Кроме того, НБУ упростил порядок выполнения требований платежными организациями значимых платежных систем: смягчил требования к платежным организациям значимых платежных систем, что имеют меньше 3-х участников в соответствии с международными подходами, оптимизировал требования к документам платежных организаций значимых платежных систем - платежным организациям разрешено отображать информацию о системе управления рисками, механизмы регулярного контроля и т.п. не только в правилах платежных систем, а в их внутренних документах. Также отменена необходимость обязательного представления внутренних документов в НБУ - документы будут предоставляться платежными организациями значимых платежных систем только по запросу НБУ. Отменены отдельные требования относительно оверсайта для платежных систем, созданных нерезидентами, поскольку такие системы являются объектами оверсайта центральных банков других стран, в которых создана платежная система.

Сообщается, что Национальный банк определил критерии и порядок признания значимых операторов услуг платежной инфраструктуры, ужесточил требования по осуществлению платежной организацией контроля за участниками платежной системы, установил для платежных организаций и их участников обязанность осуществлять контроль за операторами услуг платежной инфраструктуры, оказывающих услуги в этой платежной системе и тому подобное.

"Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 21 января 2020 № 11 "О внесении Изменений в Положение о надзоре (оверсайт) платежных систем и систем расчетов в Украине". Документ вступает в силу 31 января 2020 года", - сообщили в пресс-службе.

Справка: оверсайт - деятельность центрального банка, направленная на безопасное и эффективное функционирование инфраструктур финансового рынка.

Напомним, Национальный банк Украины видит ключевым риском для реализации собственного макропрогноза отсрочки заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,496.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,809.93