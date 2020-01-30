Нацбанк обновил подходы к надзору за платежными системами по рекомендации МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Национальный банк обновил подходы к оверсайту платежных систем в Украине в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк обновил подходы к оверсайту платежных систем в Украине в соответствии с рекомендациями Международного валютного фонда и Всемирного банка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в частности Национальный банк продолжил внедрять международные стандарты оверсайта в соответствии с рекомендациями миссии МВФ и Всемирного банка: установил периодичность оценки системно важных платежных систем - не реже одного раза в два года, ввел осуществление комплексной оценки платежных систем, которые не являются значимыми и созданы НБУ, ввел публикацию отчетов по результатам проведенного оценивания системно важной платежной системы по форме, предусмотренной международным стандартам (Disclosure framework for FMI).
Также Национальный банк усилил оверсайт относительно значимых платежных системам с целью внедрения рискоориентированного оверсайта: установил требования к платежным организациям значимых платежных систем в части обеспечения киберстойкости, основанные на документах Банка международных расчетов и Европейского центрального банка по вопросам оверсайта, усовершенствовал контроль НБУ за выполнением платежной организацией значимой платежной системы плана мероприятий по результатам оценки, ввел мониторинг системно важных платежных систем в соответствии с системой показателей, что будет определяться НБУ.
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Кроме того, НБУ упростил порядок выполнения требований платежными организациями значимых платежных систем: смягчил требования к платежным организациям значимых платежных систем, что имеют меньше 3-х участников в соответствии с международными подходами, оптимизировал требования к документам платежных организаций значимых платежных систем - платежным организациям разрешено отображать информацию о системе управления рисками, механизмы регулярного контроля и т.п. не только в правилах платежных систем, а в их внутренних документах. Также отменена необходимость обязательного представления внутренних документов в НБУ - документы будут предоставляться платежными организациями значимых платежных систем только по запросу НБУ. Отменены отдельные требования относительно оверсайта для платежных систем, созданных нерезидентами, поскольку такие системы являются объектами оверсайта центральных банков других стран, в которых создана платежная система.
Сообщается, что Национальный банк определил критерии и порядок признания значимых операторов услуг платежной инфраструктуры, ужесточил требования по осуществлению платежной организацией контроля за участниками платежной системы, установил для платежных организаций и их участников обязанность осуществлять контроль за операторами услуг платежной инфраструктуры, оказывающих услуги в этой платежной системе и тому подобное.
"Соответствующие изменения утверждены постановлением правления Национального банка от 21 января 2020 № 11 "О внесении Изменений в Положение о надзоре (оверсайт) платежных систем и систем расчетов в Украине". Документ вступает в силу 31 января 2020 года", - сообщили в пресс-службе.
Справка: оверсайт - деятельность центрального банка, направленная на безопасное и эффективное функционирование инфраструктур финансового рынка.
Напомним, Национальный банк Украины видит ключевым риском для реализации собственного макропрогноза отсрочки заключения новой программы сотрудничества с Международным валютным фондом.