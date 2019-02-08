НАТО посилює допомогу українським ветеранам

"В першу чергу – це програми медичної реабілітації, якими займається NSPA (Агенція НАТО з підтримки та постачання). За фінансування відповідного трастового фонду НАТО надаються послуги з медичної реабілітації ветеранів.Крім того фінансується постачання допоміжних приладів до протезів для тих осіб із інвалідністю, що їх потребують. Реабілітація проводиться в Болгарії і в 2018 році 63 поранених учасників АТО отримали всю необхідну допомогу за кордоном. В цьому році плани більш масштабніші. В спеціалізованих закордонних центрах планується реабілітація 15 осіб щомісяця", - написала Фріз.

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За кошти трастового фонду НАТО була закуплена та встановлена перша ерго-терапевтична кімната та облаштована спеціальна військова майстерня у Львівському військовому госпіталю. У Медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари", що на Полтавщині закуплено та встановлено реабілітаційне обладнання. Крім того за участі фонду та за підтримки уряду Японії, безпосередньо грантовій допомозі у рамках проекту Кусаноне, в Українському науково-дослідному інституті протезування, протезобудування та відновлення працездатності, що знаходиться у Харкові, встановлено модульний реабілітаційний басейн.

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"За допомогою Альянсу в Україні запроваджується досвід членів НАТО Великобританії та Канади щодо психологічної реабілітації військовослужбовців. Цим опікується Трастовий фонд НАТО зі створення системи зміни військової кар’єри на професійну цивільну. Уже два роки проводяться модулі по родинній реабілітації учасників АТО та їх сімей та проходять спеціальні програми по подоланню стресу серед ветеранів. При цьому використовується найкращий досвід наших західних партнерів. З 2017 року за допомогою НАТО реалізується пілотний проект "Національна лінія психологічної підтримки ветеранів, їхніх сімей", - додала міністр.

Міністр у справах ветеранів вважає, що Україні сьогодні як ніколи потрібно міцне плече підтримки західних партнерів.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала Звернення до НАТО "Стосовно надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО". Відповідне рішення підтримали народних 243 депутатів.