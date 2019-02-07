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Рада підтримала звернення щодо надання плану дій щодо членства в НАТО

Рада підтримала звернення щодо надання плану дій щодо членства в НАТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Верховна Рада підтримала Звернення до НАТО "Стосовно надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО". Відповідне рішення підтримали народних 243 депутатів, передає кореспондент УНН.

Так, за проект Постанови про Звернення Верховної Ради України до лідерів держав-членів НАТО, Північноатлантичної Ради та Парламентської Асамблеї НАТО, національних парламентів держав-членів Альянсу "Стосовно надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО" за основу і в цілому проголосували 243 народних депутатів.

Як зазначили автори законопроекту, запропонована законодавча ініціатива має на меті звернення до інституцій НАТО для реалізації цілеспрямованого прагматичного курсу України на набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору.

Прийняття Закону сприятиме реалізації європейського та євроатлантичного вибору через розширення та поглиблення співробітництва України з Європейським Союзом та Організацією Північноатлантичного договору аж до набуття повноправного членства, зміцненню національної безпеки нашої держави, матиме наслідком гарантію її суверенітету і територіальної цілісності.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала законопроект №9037 про внесення змін до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та НАТО.

Північноатлантичний альянс визнає прагнення України приєднатися до НАТО.

Українські Національні Новини

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