Рада поддержала обращение о предоставлении плана действий по членству в НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Верховная Рада поддержала обращение к НАТО "О предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО". Соответствующее решение поддержали народных 243 депутатов, передает корреспондент УНН.
Так, за проект Постановления об Обращении Верховной Рады Украины к лидерам государств НАТО, Североатлантического Совета и Парламентской Ассамблеи НАТО, национальных парламентов государств-членов "О предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО" за основу и в целом проголосовали 243 народных депутатов.
Как отметили авторы законопроекта, предложенная законодательная инициатива имеет целью обращение к институтам НАТО для реализации целенаправленного прагматического курса Украины на приобретение полноправного членства Украины в Организации Североатлантического договора.
Принятие закона будет способствовать реализации европейского и евроатлантического выбора из-за расширения и углубления сотрудничества Украины с Европейским Союзом и Организацией Североатлантического договора до получения полноправного членства, укреплению национальной безопасности нашего государства, приведет к гарантию ее суверенитета и территориальной целостности.
Напомним, Верховная Рада поддержала законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.
Североатлантический альянс признает стремление Украины присоединиться к НАТО.