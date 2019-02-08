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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75023 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 100704 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 135309 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131405 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145326 просмотра

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НАТО усиливает помощь украинским ветеранам

НАТО усиливает помощь украинским ветеранам

Киев  •  УНН

 • 13483 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. НАТО усиливает помощь украинским ветеранам войны и количество направлений в этой сфере растет. Об этом написала на своей странице в Facebook министр по делам ветеранов Ирина Фриз, передает УНН.

"В первую очередь - это программы медицинской реабилитации, которыми занимается NSPA (Агентство НАТО по поддержке и снабжению). За финансирование соответствующего трастового фонда НАТО предоставляются услуги по медицинской реабилитации ветеранив. Кроме того, финансируются поставки вспомогательных приборов к протезам для лиц с инвалидностью, что в них нуждаются. Реабилитация проводится в Болгарии и в 2018 году 63 раненых участников АТО получили всю необходимую помощь за рубежом. В этом году планы более масштабные. В специализированных иностранных центрах планируется реабилитация 15 человек ежемесячно", - написала Фриз.

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За счет трастового фонда НАТО была закуплена и установлена первая эрго-терапевтическая комната и обустроена специальная военная мастерская во Львовском военном госпиталя. В Медицинском центре Национальной гвардии "Новые Санжары" в Полтавской области закуплено и установлено реабилитационное оборудование. Кроме того при участии фонда и при поддержке правительства Японии, непосредственно грантовой помощи в рамках проекта Кусаноне, в Украинском научно-исследовательском институте протезирования, протезостроения и восстановления трудоспособности, находится в Харькове, установлено модульный реабилитационный бассейн.

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"С помощью Альянса в Украине вводится опыт НАТО Великобритании и Канады по психологической реабилитации военнослужащих. Этим занимается Трастовый фонд НАТО по созданию системы изменения военной карьеры на профессиональную гражданскую. Уже два года проводятся модули по семейной реабилитации участников АТО и их семей и проходят специальные программы по преодолению стресса среди ветеранов. При этом используется лучший опыт наших западных партнеров. с 2017 года с помощью НАТО реализуется пилотный проект "Национальная линия психологической поддержки ветеранов, их семей", - добавила министр.

Министр по делам ветеранов считает, что Украине сегодня как никогда нужно крепкое плечо поддержки западных партнеров.

Напомним, Верховная Рада поддержала Обращение в НАТО "О предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО". Соответствующее решение поддержали народных 243 депутатов.

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