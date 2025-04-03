НАТО може зіграти роль у миротворчій місії Європи в Україні: ЗМІ з’ясували деталі
Київ • УНН
Країни Європи розглядають залучення НАТО до забезпечення миру в Україні, використовуючи командні структури. Британія та Франція мають засоби для управління військовим контингентом.
Країни Європи розглядають використання різних засобів для забезпечення припинення російсько-української війни і встановлення миру в Україну – в цьому процесі важливу роль може зіграти НАТО.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Financial Times.
Деталі
Джерела FT повідомляють, що під час перемовин за участю Британії і Франції була озвучена пропозиція використати командні та контрольні структури НАТО у разі розгортання т.зв. "сил гарантування безпеки". Однак, як зазначили співрозмовники видання, цей план ще не є остаточним – він може бути змінений до реалізації.
Водночас Велика Британія і Франція мають у своєму розпорядженні засоби командування і управління для того, щоб керувати масштабним багатонаціональним військовим контингентом. Про це заявив у коментарі FT Бен Баррі, старший науковий співробітник з питань сухопутної війни Міжнародного інституту стратегічних досліджень.
Доповнення
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що Вільнюс готовий долучитися до "коаліції охочих" для допомоги Україні.