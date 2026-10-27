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Наталі Портман вперше розповіла про життя після народження третьої дитини

Київ • УНН

 • 3446 перегляди

Акторка розповіла про радість материнства та приватність у Парижі. Ім’я новонародженої дитини вона поки не розкриває.

Наталі Портман вперше розповіла про життя після народження третьої дитини

Голлівудська акторка Наталі Портман вперше поділилася емоціями після народження третьої дитини. У вересні 45-річна зірка стала мамою втретє, народивши першу спільну дитину з французьким музичним продюсером Тангі Дестейблом. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю акторки Harper's Bazaar, пише УНН.

Деталі

За словами Портман, поява малюка принесла в її життя багато радості та змусила по-новому подивитися на материнство.

Я сповнена захоплення та радості цією чарівною маленькою людиною

– зізналася акторка.

Чому Наталі Портман приховує подробиці особистого життя

Зірка розповіла, що народження третьої дитини змусило її частіше згадувати дитинство старших дітей – 15-річного Алефа та 9-річної Амалії, яких вона виховує від колишнього чоловіка Бенжамена Мільп'є.

Я згадую, як зовсім недавно вони були такими маленькими, і як швидко виросли в неймовірних людей із власними характерами, почуттям гумору та ідеями

– поділилася Портман.

Водночас акторка та її коханий поки не розкривають ім'я та інші подробиці про новонароджену дитину.

Портман також пояснила, чому їй комфортніше жити в Парижі. За її словами, у Франції вона відчуває значно менше уваги папараці, ніж у США.

Акторка пригадала, що під час попередніх вагітностей у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі за нею щодня стежили фотографи. Натомість у Парижі їй вдалося зберегти приватність навіть під час очікування третьої дитини.

Наталі Портман втретє стала мамою – акторка народила дитину від нового коханого22.10.26, 01:05 • 23790 переглядiв

Степан Гафтко

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