Наталі Портман вперше розповіла про життя після народження третьої дитини
Київ • УНН
Акторка розповіла про радість материнства та приватність у Парижі. Ім’я новонародженої дитини вона поки не розкриває.
Голлівудська акторка Наталі Портман вперше поділилася емоціями після народження третьої дитини. У вересні 45-річна зірка стала мамою втретє, народивши першу спільну дитину з французьким музичним продюсером Тангі Дестейблом. Про це повідомляє E! News із посиланням на інтерв'ю акторки Harper's Bazaar, пише УНН.
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За словами Портман, поява малюка принесла в її життя багато радості та змусила по-новому подивитися на материнство.
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Чому Наталі Портман приховує подробиці особистого життя
Зірка розповіла, що народження третьої дитини змусило її частіше згадувати дитинство старших дітей – 15-річного Алефа та 9-річної Амалії, яких вона виховує від колишнього чоловіка Бенжамена Мільп'є.
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Водночас акторка та її коханий поки не розкривають ім'я та інші подробиці про новонароджену дитину.
Портман також пояснила, чому їй комфортніше жити в Парижі. За її словами, у Франції вона відчуває значно менше уваги папараці, ніж у США.
Акторка пригадала, що під час попередніх вагітностей у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі за нею щодня стежили фотографи. Натомість у Парижі їй вдалося зберегти приватність навіть під час очікування третьої дитини.
Наталі Портман втретє стала мамою – акторка народила дитину від нового коханого22.10.26, 01:05 • 23790 переглядiв