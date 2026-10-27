Натали Портман впервые рассказала о жизни после рождения третьего ребёнка

Актриса рассказала о радости материнства и частной жизни в Париже. Имя новорождённого ребёнка она пока не раскрывает.

Голливудская актриса Натали Портман впервые поделилась эмоциями после рождения третьего ребенка. В сентябре 45-летняя звезда в третий раз стала мамой, родив первого общего ребенка с французским музыкальным продюсером Танги Дестейблом. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью актрисы Harper's Bazaar, пишет УНН. Подробности По словам Портман, появление малыша принесло в ее жизнь много радости и заставило по-новому взглянуть на материнство. Я полна восхищения и радости от этого очаровательного маленького человека – призналась актриса. Почему Натали Портман скрывает подробности личной жизни Звезда рассказала, что рождение третьего ребенка заставило ее чаще вспоминать детство старших детей – 15-летнего Алефа и 9-летней Амалии, которых она воспитывает от бывшего мужа Бенжамена Мильпье. Я вспоминаю, как совсем недавно они были такими маленькими и как быстро выросли в невероятных людей со своими характерами, чувством юмора и идеями – поделилась Портман. В то же время актриса и ее возлюбленный пока не раскрывают имя и другие подробности о новорожденном ребенке. Портман также объяснила, почему ей комфортнее жить в Париже. По ее словам, во Франции она испытывает значительно меньше внимания папарацци, чем в США. Актриса вспомнила, что во время предыдущих беременностей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе за ней ежедневно следили фотографы. В Париже же ей удалось сохранить приватность даже во время ожидания третьего ребенка. Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного