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Натали Портман впервые рассказала о жизни после рождения третьего ребёнка

Киев • УНН

 • 2426 просмотра

Актриса рассказала о радости материнства и частной жизни в Париже. Имя новорождённого ребёнка она пока не раскрывает.

Натали Портман впервые рассказала о жизни после рождения третьего ребёнка

Голливудская актриса Натали Портман впервые поделилась эмоциями после рождения третьего ребенка. В сентябре 45-летняя звезда в третий раз стала мамой, родив первого общего ребенка с французским музыкальным продюсером Танги Дестейблом. Об этом сообщает E! News со ссылкой на интервью актрисы Harper's Bazaar, пишет УНН.

Подробности

По словам Портман, появление малыша принесло в ее жизнь много радости и заставило по-новому взглянуть на материнство.

Я полна восхищения и радости от этого очаровательного маленького человека

– призналась актриса.

Почему Натали Портман скрывает подробности личной жизни

Звезда рассказала, что рождение третьего ребенка заставило ее чаще вспоминать детство старших детей – 15-летнего Алефа и 9-летней Амалии, которых она воспитывает от бывшего мужа Бенжамена Мильпье.

Я вспоминаю, как совсем недавно они были такими маленькими и как быстро выросли в невероятных людей со своими характерами, чувством юмора и идеями

– поделилась Портман.

В то же время актриса и ее возлюбленный пока не раскрывают имя и другие подробности о новорожденном ребенке.

Портман также объяснила, почему ей комфортнее жить в Париже. По ее словам, во Франции она испытывает значительно меньше внимания папарацци, чем в США.

Актриса вспомнила, что во время предыдущих беременностей в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе за ней ежедневно следили фотографы. В Париже же ей удалось сохранить приватность даже во время ожидания третьего ребенка.

Натали Портман в третий раз стала мамой — актриса родила ребёнка от нового возлюбленного22.10.26, 01:05 • 23788 просмотров

Степан Гафтко

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