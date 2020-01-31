Уряд сформує окрему гарячу лінію для консультацій пацієнтів та лікарів щодо коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Сьогодні в Україні запрацювала переадресація з урядової гарячої лінії 1545 на представників Центру громадського здоров’я, якою можуть скористуватись лікарі для консультацій щодо нового коронавірусу. Наступного ж тижня сформують окрему телефонну лінію, якою зможуть користуватись не лише лікарі, а й громадяни. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
“Була налаштована переадресація з урядової гарячої лінії 1545 на представників ЦГЗ. Поки ми розраховуємо на те, що цей телефон і система переадресації буде працювати лише для лікарів та лікарів-епідеміологів, і з сьогоднішнього дня лікарі зможуть звертатись для отримання консультативної допомоги. Наступного тижня буде сформована окрема телефонна лінія 0800 для надання прямих консультацій, як для пацієнтів, так і для лікарів для того, щоб можна було отримати актуальну інформацію щодо коронавірусу”, — повідомив Кузін.
Нагадаємо, що 30 січня, в Україні протестували урядову гарячу лінію, створену для консультацій між лікарями щодо нового коронавірусу.
Також нагадаємо, що в Україні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження.