Правительство сформирует отдельную горячую линию для консультаций пациентов и врачей о коронавирусе
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сегодня в Украине начала переадресация с правительственной горячей линии 1545 на представителей Центра общественного здоровья, которой могут воспользоваться врачи для консультаций по новому коронавируса. На следующий недели сформируют отдельную телефонную линию, которой смогут пользоваться не только врачи, но и граждане. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
“Была настроена переадресация с правительственной горячей линии 1545 на представителей ЦОЗ. Пока мы рассчитываем на то, что этот телефон и система переадресации будет работать только для врачей и врачей-эпидемиологов, и с сегодняшнего дня врачи смогут обращаться для получения консультативной помощи. На следующей неделе будет сформирована отдельная телефонная линия 0800 для предоставления прямых консультаций, как для пациентов, так и для врачей для того, чтобы можно было получить актуальную информацию о коронавируса”, — сообщил Кузин.
Напомним, что 30 января, в Украине протестовали правительственную горячую линию, созданную для консультаций между врачами по новому коронавируса.
Также напомним, что в Украине не выявлено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения.