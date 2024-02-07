Наслідки атаки на Київщині: один із трьох поранених ушпиталений
Київ • УНН
Одного з трьох поранених в результаті ранкової атаки росіян на столичний регіон Києва довелося госпіталізувати.
Через ранкову атаку російських військових на столичний регіон поранення зазнали три людини в області. За уточненням від правоохоронців, одного із травмованих довелось ушпиталити до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі поліції Київщини, передає УНН.
На жаль, є троє потерпілих, один з яких госпіталізований.
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Також у поліції Київщини уточнили, що за результатами перевірок пошкоджені 58 приватних будинків, й 7 квартир в шести багатоповерхівках. А також 12 – транспортних засобів, заклад освіти, будинок культури й відділення пошти.
Правоохоронці задокументували низку воєнних злочинів. На місцях обстрілів вони виявили вирви та рештки ракет окупантів.
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Раніше голова Київської ОВА Руслан Кравченко розповів, що на Київщині в результаті ранкової атаки росіян постраждало троє людей. Він зазначав, що травми у потерпілих незначні: порізи обличчя, кінцівок та легкі контузії. Та додав, що всі потерпілі отримали необхідну медичну допомогу.