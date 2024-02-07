Последствия атаки на Киевщине: один из трех раненых госпитализирован

Из-за утренней атаки российских военных на столичный регион ранения получили три человека в области. По уточнению от правоохранителей, одного из травмированных пришлось госпитализировать в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, передает УНН.

К сожалению, есть трое пострадавших, один из которых госпитализирован. - поточничали полицейские.

Детали

Также в полиции Киевщины уточнили, что по результатам проверок повреждены 58 частных домов, и 7 квартир в шести многоэтажках. А также 12 - транспортных средств, учебное заведение, дом культуры и отделение почты.

Правоохранители задокументировали ряд военных преступлений. На местах обстрелов они обнаружили воронки и остатки ракет оккупантов.

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Ранее глава Киевской ОГА Руслан Кравченко рассказал, что на Киевщине в результате утренней атаки россиян пострадали три человека. Он отмечал, что травмы у пострадавших незначительные: порезы лица, конечностей и легкие контузии. И добавил, что все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.