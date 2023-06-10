Наслідки нічної ворожої атаки Харківщини дронами: один загиблий та четверо поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Слідчо-прокурорські групи задокументували наслідки нічної ворожої атаки "шахедами" на Харківську область. Одну людину вбито, четверо поранено, пошкоджено житлові будинки та об‘єкти інфраструктури. Розпочаті досудові розслідування, передає УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
За процесуального керівництва Куп’янської, Богодухівської, Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
За даними слідства, 10 червня приблизно о 3:00 російські військові атакували БпЛА «Shahed» Куп’янський район. Правоохоронці зафіксували пошкодження житлових будинків та господарчих споруд. Загинув 29-річний чоловік. 39-річний та 54-річний чоловіки отримали поранення.
Також вночі окупанти завдали удар шахедами по Богодухівському району. Пошкоджено об‘єкти інфраструктури.
Минулої доби ворог не припиняв обстріли міста Вовчанськ. Поранено 63-річного мирного мешканця.
Внаслідок обстрілу села Гороховатка Ізюмського району отримав поранення 47-річний цивільний чоловік.
Доповнення
Вночі ворог завдав атаки по Харківщині, використавши більше ніж 10 БпЛА. Загалом, зі слів голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, впродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.
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