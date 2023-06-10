Окупанти вночі атакували Харківщину понад 10 дронами, є жертва
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Російські війська вночі атакували Харківську область понад 10 безпілотниками, є загиблий чоловік. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
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"Вночі ворог завдав атаки, використавши більше ніж 10 БПЛА, по території Богодухівського та Куп'янського районів. Сталися пожежі. Загинув чоловік 29 років, зазнав поранення 39-річний чоловік", - повідомив Синєгубов.
Деталі
Загалом, з його слів, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів:
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- У селі Гороховатка Ізюмського району внаслідок ворожого обстрілу зазнав поранення 48-річний чоловік.
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- По селу Котляри Харківського району окупанти завдали удару ракетою "Калібр". Зафіксовано влучання в землю. Без масштабних руйнувань та постраждалих.
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- У селі Івашки Богодухівського району обстрілом пошкоджено інкубатор.
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- У селі Глушківка Куп'янського району через обстріли сталася лісова пожежа.
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- У місті Вовчанськ Чугуївського району госпіталізований з пораненням 63-річний чоловік.
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Доповнення
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