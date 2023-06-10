Оккупанты ночью атаковали Харьковскую область более 10 дронами, есть жертва
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские войска ночью атаковали Харьковскую область более 10 беспилотниками, есть погибший мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"Ночью враг нанес атаки, использовав более 10 БПЛА, по территории Богодуховского и Купянского районов. Произошли пожары. Погиб мужчина 29 лет, получил ранения 39-летний мужчина", - сообщил Синегубов.
Детали
В целом, по его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов:
-
- В селе Гороховатка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранение 48-летний мужчина.
-
- По селу Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших.
-
- В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор.
-
- В селе Глушковка Купянского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.
-
- В городе Волчанск Чугуевского района госпитализирован с ранением 63-летний мужчина.
-
Дополнение
В небе над Украиной за ночь уничтожили две крылатые ракеты и 20 "шахедов".