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Оккупанты ночью атаковали Харьковскую область более 10 дронами, есть жертва

Киев • УНН

 • 187345 просмотра

КИЕВ. 10 июня. УНН. Российские войска ночью атаковали Харьковскую область более 10 беспилотниками, есть погибший мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Оккупанты ночью атаковали Харьковскую область более 10 дронами, есть жертва

Цитата

"Ночью враг нанес атаки, использовав более 10 БПЛА, по территории Богодуховского и Купянского районов. Произошли пожары. Погиб мужчина 29 лет, получил ранения 39-летний мужчина", - сообщил Синегубов.

Детали

В целом, по его словам, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов:

  • В селе Гороховатка Изюмского района в результате вражеского обстрела получил ранение 48-летний мужчина.
  • По селу Котляры Харьковского района оккупанты нанесли удар ракетой "Калибр". Зафиксировано попадание в землю. Без масштабных разрушений и пострадавших.
  • В селе Ивашки Богодуховского района обстрелом поврежден инкубатор.
  • В селе Глушковка Купянского района из-за обстрелов произошел лесной пожар.
  • В городе Волчанск Чугуевского района госпитализирован с ранением 63-летний мужчина.

Дополнение

В небе над Украиной за ночь уничтожили две крылатые ракеты и 20 "шахедов".

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