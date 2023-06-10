Последствия ночной вражеской атаки Харьковщины дронами: один погибший и четверо раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Следственно-прокурорские группы задокументировали последствия ночной вражеской атаки "шахедами" на Харьковскую область. Один человек убит, четверо ранены, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Начаты досудебные расследования, передает УНН со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Детали
Под процессуальным руководством Купянской, Богодуховской, Чугуевской и Изюмской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
По данным следствия, 10 июня примерно в 3:00 российские военные атаковали БпЛА «Shahed» Купянский район. Правоохранители зафиксировали повреждения жилых домов и хозяйственных построек. Погиб 29-летний мужчина. 39-летний и 54-летний мужчины получили ранения.
Также ночью оккупанты нанесли удар шахедами по Богодуховскому району. Повреждены объекты инфраструктуры.
За прошедшие сутки враг не прекращал обстрелы города Волчанск. Ранен 63-летний мирный житель.
В результате обстрела села Гороховатка Изюмского района получил ранения 47-летний гражданский мужчина.
Дополнение
Ночью враг нанес атаки по Харьковщине, использовав более 10 БпЛА. В целом, по словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.
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