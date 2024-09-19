Наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі: Зеленський відзначив паралімпійців та їхніх тренерів держнагородами

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами учасників національної паралімпійської збірної команди України ХVIІ літніх Паралімпійських ігор у Парижі. Президент зазначив, що перемоги паралімпійців довели, що українці здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, передає УНН.

"Дуже сильно пишаємося вами. Всі ті, хто здобував нагороди, всі ті, хто разом з вами вас підтримував, тренував. Все робив, щоб так засвітилася зірка, а ви дійсно були зірками на цих ігра (...) Ваші перемоги вкотре довели: наші люди здатні долати абсолютно всі перешкоди та складнощі, як ніхто вміють боротися та здобувати перемоги. Наші люди вміють боротися і вміють здобувати ці перемоги, які так важливі. 138 спортсменів у 17 видах спорту – кожен і кожна. Всі, хто на Паралімпійських іграх у Парижі розширив географію українських перемог, приніс Україні надзвичайно надихаючий результат: 82 медалі – 22 золотих, 28 срібних та 32 бронзових", - сказав Зеленський.

Президент відзначив паралімпійців та їхніх тренерів державними нагородами, а також присвоїв почесні звання.

Крім того, паравелосипедист Павло Баль подарував Главі держави спортивну форму національної паралімпійської збірної України.

Нагадаємо

Збірна України посіла 7 місце у медальному заліку Паралімпійських ігор у Парижі-2024, здобувши 82 медалі. Фінальну срібну нагороду виборов пауерліфтер Антон Крюков у ваговій категорії понад 107 кг.