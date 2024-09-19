Наши люди способны преодолевать абсолютно все препятствия и сложности: Зеленский отметил паралимпийцев и их тренеров госнаградами и их тренеров

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами участников национальной паралимпийской сборной команды Украины ХVIІ летних Паралимпийских игр в Париже. Президент отметил, что победы паралимпийцев доказали, что украинцы способны преодолевать абсолютно все препятствия и сложности, передает УНН.

"Очень сильно гордимся вами. Все те, кто получал награды, все те, кто вместе с вами вас поддерживал, тренировал. Все делал, чтобы так засветилась звезда, а вы действительно были звездами на этих играх (...) Ваши победы в очередной раз доказали: наши люди способны преодолевать абсолютно все препятствия и сложности, как никто умеют бороться и одерживать победы. Наши люди умеют бороться и умеют одерживать эти победы, которые так важны. 138 спортсменов в 17 видах спорта - каждый и каждая. Все, кто на Паралимпийских играх в Париже расширил географию украинских побед, принес Украине чрезвычайно вдохновляющий результат: 82 медали - 22 золотых, 28 серебряных и 32 бронзовых", - сказал Зеленский.

Президент отметил паралимпийцев и их тренеров государственными наградами, а также присвоил почетные звания.

Кроме того, паравелосипедист Павел Баль подарил Главе государства спортивную форму национальной паралимпийской сборной Украины.

Напомним

Сборная Украины заняла 7 место в медальном зачете Паралимпийских игр в Париже-2024, получив 82 медали. Финальную серебряную награду завоевал пауэрлифтер Антон Крюков в весовой категории свыше 107 кг.