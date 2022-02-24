"Наші думки з народом України": у НАТО зробили заяву щодо нападу Росії

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"Ми найрішучіше засуджуємо жахливий напад Росії на Україну, який є абсолютно невиправданим і неспровокованим. Наші думки з усіма загиблими та пораненими, з народом України. Ми також засуджуємо Білорусь за те, що вона допустила цю атаку", - йдеться у заяві.

Північноатлантична рада вказала, що "цей новий напад є серйозним порушенням міжнародного права, включаючи Статут ООН, і повністю суперечить зобов’язанням Росії в Гельсінському Заключному акті, Паризькій хартії, Будапештському меморандумі та Основоположному акті НАТО-Росія. Це є актом агресії проти незалежної мирної країни".

"Ми підтримуємо народ України та її законних, демократично обраних президента, парламент та уряд. Ми завжди підтримуватимемо територіальну цілісність і суверенітет України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води", - сказано у заяві.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити свої військові дії та вивести всі свої сили з території України та навколо неї, повністю поважати міжнародне гуманітарне право та надати безпечний і безперешкодний гуманітарний доступ та допомогу всім, хто її потребує", - зазначено у заяві.

Також у заяві було засудження російського "визнання Л/ДНР". "Це ще більше порушує суверенітет і територіальну цілісність України, а також суперечить Мінським угодам, підписантом яких є Росія. Союзники ніколи не приймуть цього незаконного визнання", - вказано у заяві

Окрім цього, Північноатлантична рада вказала, що "ми найрішучіше закликаємо Росію звернути з обраного нею шляху насильства та агресії". "Лідери Росії повинні нести повну відповідальність за наслідки своїх дій. Росія заплатить дуже велику економічну та політичну ціну. НАТО продовжуватиме тісно співпрацювати з відповідними зацікавленими сторонами та іншими міжнародними організаціями, включаючи ЄС", - йдеться у заяві.

"Протягом усієї цієї кризи НАТО, союзники та наші партнери доклали всіх зусиль для продовження дипломатії та діалогу з Росією, у тому числі на найвищому рівні, і зробили багато суттєвих пропозицій щодо підвищення безпеки всіх країн євроатлантичного регіону. Ми неодноразово запрошували Росію на переговори в Раді НАТО-Росія. Росія досі не відповіла взаємністю. Саме Росія, і лише Росія, обрала ескалацію", - відзначається у заяві.

Північноатлантична рада вказала, у заяві, що "дії Росії становлять серйозну загрозу євроатлантичній безпеці і матимуть геостратегічні наслідки. НАТО продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх членів Альянсу. Ми розгортаємо додаткові оборонні наземні та повітряні сили у східній частині Альянсу, а також додаткові морські засоби. Ми підвищили готовність наших сил реагувати на всі надзвичайні ситуації".

"Сьогодні ми провели консультації відповідно до статті 4 Вашингтонського договору. Ми вирішили, відповідно до нашого оборонного планування захисту всіх союзників, вжити додаткових заходів для подальшого посилення стримування та оборони в Альянсі. Наші заходи є і залишаються превентивними, пропорційними та не ескалаційними.

Наша прихильність до статті 5 Вашингтонського договору є залізною. Ми об’єднані, щоб захищати один одного", - підсумовується у заяві.

Доповнення

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про початок загарбницької війни проти України.

У Генеральному штабі ЗСУ повідомили про інтенсивні обстріли на сході країни та ракетно-бомбові удари по низці аеропортів.

У ДПСУ повідомили, що російська військова техніка порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях, поранено низку прикордонників.

На всій території України ввели воєнний стан.