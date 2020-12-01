Нардепи внесли зміни до порядку денного четвертої сесії ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Верховна Рада України прийняла в цілому проект постанови №3050а-10, яким включила до порядку денного четвертої сесії ВР дев’ятого скликання низку законопроектів, зокрема, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики COVID-19. Відповідне рішення підтримали 276 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.
Так, постановою було ухвалене рішення про включення до порядку денного третьої сесії ВР низки законопроектів, зокрема, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення профілактики коронавірусної хвороби, а також про внесення змін до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" щодо забезпечення лікування постраждалих громадян та збільшення для них пільг.
Окрім того, передбачається включення законопроектів про внесення зміни до статті 20 Закону України "Про відпустки" щодо усунення дискримінації жінок, які є самозайнятими особами, а також про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання додаткової оплачуваної відпустки чоловікам у зв’язку з народженням дитини.
Передбачено включення до порядку денного проект Постанови про присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим за 2019 рік.
Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков напередодні заявив, що проект Державного бюджету на 2021 рік на цьому тижні не буде розглянуто. Водночас, з його слів, наступного тижня парламент може зібратися на позачергове засідання задля ухвалення документу.
Також Разумков повідомив, що нардепи до кінця тижня можуть розглянути консолідований законопроект щодо відновлення норм е-декларування.