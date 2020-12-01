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Нардепы внесли изменения в повестку дня четвертой сессии ВР

Нардепы внесли изменения в повестку дня четвертой сессии ВР

Киев  •  УНН

 • 20215 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3050-10, которым включила в повестку дня четвертой сессии ВР девятого созыва ряд законопроектов, в частности, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения профилактики COVID-19. Соответствующее решение поддержали 276 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Так, постановлением было принято решение о включении в повестку дня третьей сессии ВР ряда законопроектов, в частности, о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения профилактики коронавирусной болезни, а также о внесении изменений в Закон Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" относительно обеспечения лечения пострадавших граждан и увеличения для них льгот.

Кроме того, предусматривается включение законопроектов о внесении изменения в статью 20 Закона Украины "Об отпусках" по устранению дискриминации женщин, которые являются самозанятыми лицами, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления дополнительного оплачиваемого отпуска мужчинам в связи с рождением ребенка.

Предусмотрено включение в повестку дня проект постановления о присуждении Премии Верховной Рады Украины молодым ученым за 2019 год.

Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков накануне заявил, что проект Государственного бюджета на 2021 год на этой неделе не будет рассмотрен. В то же время, по его словам, на следующей неделе парламент может собраться на внеочередное заседание для принятия документа.

Также Разумков сообщил, что нардепы до конца недели могут рассмотреть консолидированный законопроект по восстановлению норм е-декларирования.

Украинские Национальные Новости

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