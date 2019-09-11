Нардепи ухвалили за основу законопроект про конфіскацію незаконних активів чиновників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 вересня. УНН. Народні депутати України підтримали в першому читанні президентський законопроект щодо конфіскації незаконних активів чиновників і притягнення їх до відповідальності. Відповідне рішення підтримали 316 народних депутатів, передає кореспондент УНН.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів спрямований на відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також на запровадження інституту стягнення в дохід держави необґрунтованих активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Втім до цього законопроекту було подано ще два альтернативних — 1031-1 і 1031-2, які відрізняються лише більш низьким порогом настання відповідальності, оскільки в президентському варіанті передбачається настання відповідальності лише у випадку, якщо сума незаконних активів перевищує 14,5 млн грн. Така норма виводить з-під відповідальності дуже багатьох корумпованих чиновників. В альтернативних варіантах передбачено настання відповідальності вже починаючи з 3 млн грн.
У той же час, у фракції “Слуга народу” наголосили, що задачею закону є не “посадити усіх на світі, а повернути вкрадені у громадян активи”.
При цьому 254 парламентарів підтримали рішення скоротити на половину час підготовки законопроекту до другого читання.
Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада України розгляне ряд законопроектів, серед яких — щодо конфіскації незаконних активів чиновників.