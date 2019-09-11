Нардепы приняли за основу законопроект о конфискации незаконных активов чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Народные депутаты Украины поддержали в первом чтении президентский законопроект о конфискации незаконных активов чиновников и привлечения их к ответственности. Соответствующее решение поддержали 316 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Впрочем к этому законопроекту было подано еще два альтернативных — 1031-1 и 1031-2, которые отличаются только более низким порогом наступления ответственности, поскольку в президентском варианте предполагается наступления ответственности только в случае, если сумма незаконных активов превышает 14,5 млн грн. Такая норма выводит из-под ответственности очень многих коррумпированных чиновников. В альтернативных вариантах предусмотрено наступление ответственности уже начиная с 3 млн грн.
В то же время, во фракции “Слуга народа” подчеркнули, что задачей закона является не “посадить всех на свете, а вернуть украденные у граждан активы”.
При этом 254 парламентариев поддержали решение сократить на половину подготовке законопроекта ко второму чтению.
Напомним, сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит ряд законопроектов, среди которых — о конфискации незаконных активов чиновников.