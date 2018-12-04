Нардепи до обіду розглянули лише 4 законопроекти із 50 запланованих

Так, в порядку денному на сьогодні у нардепів було заплановано більше 50-ти законопроектів. До перерви парламентарі встигли розглянути лише 4 законопроекти, які стосуються питань захисту людей з інвалідністю.

Нагадаємо, Рада підтримала облаштування новобудов для людей з інвалідністю.

Натомість, законопроект 0206 про розірвання Дговору дружби з Росією, який вчора вніс у ВР Президент України і позначив його як невідкладний, до порядку денного поки не включений.