Нардепи до обіду розглянули лише 4 законопроекти із 50 запланованих
Київ • УНН
КИЇВ. 4 Грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив вечірнє пленарне засідання парламенту. Відзначимо, що до перерви нардепи розглянули лише 4 законопроекти, передає кореспондент УНН.
Так, в порядку денному на сьогодні у нардепів було заплановано більше 50-ти законопроектів. До перерви парламентарі встигли розглянути лише 4 законопроекти, які стосуються питань захисту людей з інвалідністю.
Нагадаємо, Рада підтримала облаштування новобудов для людей з інвалідністю.
Натомість, законопроект 0206 про розірвання Дговору дружби з Росією, який вчора вніс у ВР Президент України і позначив його як невідкладний, до порядку денного поки не включений.