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Нардепи до обіду розглянули лише 4 законопроекти із 50 запланованих

Нардепи до обіду розглянули лише 4 законопроекти із 50 запланованих

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 Грудня. УНН. Голова Верховної Ради України Андрій Парубій відкрив вечірнє пленарне засідання парламенту. Відзначимо, що до перерви нардепи розглянули лише 4 законопроекти, передає кореспондент УНН.

Так, в порядку денному на сьогодні у нардепів було заплановано більше 50-ти законопроектів. До перерви парламентарі встигли розглянути лише 4 законопроекти, які стосуються питань захисту людей з інвалідністю.

Нагадаємо, Рада підтримала облаштування новобудов для людей з інвалідністю.

Натомість, законопроект 0206 про розірвання Дговору дружби з Росією, який вчора вніс у ВР Президент України і позначив його як невідкладний, до порядку денного поки не включений.

Українські Національні Новини

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