Нардепы к обеду рассмотрели лишь 4 законопроекта из 50 запланированных
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий открыл вечернее пленарное заседание парламента. Отметим, что до перерыва нардепы рассмотрели лишь 4 законопроекта, передает корреспондент УНН.
Так, в повестке дня на сегодня у нардепов было запланировано более 50-ти законопроектов. До перерыва парламентарии успели рассмотреть лишь 4 законопроекта, которые касаются вопросов защиты людей с инвалидностью.
Напомним, Рада поддержала обустройство новостроек для людей с инвалидностью.
Зато, законопроект 0206 о расторжении Дговору дружбы с Россией, который вчера внес в ВР Президент Украины и обозначил его как неотложный, в повестку дня пока не включен.