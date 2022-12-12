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Нардепа Яценка вкотре підловили на брехні

Нардепа Яценка вкотре підловили на брехні

Київ • УНН

 • 666289 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Народний депутат Антон Яценко вкотре вдався до брехні, аби закидати звинуваченнями місцеву владу Умані. У себе в Facebook він звинуватив мера міста Ірину Плетньову у тому, що відремонтована напередодні повномасштабної війни гімназія №5 так і не запрацювала, і діти вимушені мерзнути в інших школах міста. Однак користувачі соцмережі звернули увагу на брехню у його словах, передає УНН.

Деталі

На своїй сторінці у Facebook нардеп написав, нібито жителі Умані скаржаться на холод у школі №3. За словами Яценка, учні цієї школи раніше ходили до школи №5, яку нібито не відкривають.

Цитата

“Раніше діти відвідували школу №5, у якій було зроблено сучасний ремонт, і яку зараз свідомо не запускає банда Плетньової, Ганіча, Дикуна. Ці особи не гребують ніким і нічим. З квітня лише грабують Уманську громаду”, - написав нардеп.

Утім, у коментарях користувачі зазначають, що раніше ці учні навчалися не у 5-й, а 9-й школі. Окрім того, у коментарях пишуть, що школа №5 працює. Сторінка гімназії №5 у Facebook також підтверджує, що навчальний процес там триває, і в школі навіть проводять різні заходи для дітей.

Контекст

Антон Яценко довгий час тримав під контролем владу Умані, однак усе змінилося з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. У перші тижні повномасштабної війни нардеп зник з міста. Його від’їзд пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Сам себе помножив на нуль": черкаський політик розповів, чому нардеп Яценко втратив монополію на владу в Умані 

Повернувшись до міста, Яценко фактично втратив владу, що він сам й визнавав. Після цього він розгорнув боротьбу проти місцевих посадовців. Зокрема, під удар потрапили голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та колишня помічниця Яценка і мер Умані Ірина Плетньова, яку нардеп сам привів до влади. 

Нині Яценко закидає представників місцевої влади образами у соцмережах та ініціює проти них кримінальні справи. Нерідко у своїх звинуваченнях він маніпулює інформацією. Зазначимо, що Ігор Табурець навіть подав позов проти Яценка щодо захисту честі й гідності. 

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