Нардепа Яценка вкотре підловили на брехні

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На своїй сторінці у Facebook нардеп написав, нібито жителі Умані скаржаться на холод у школі №3. За словами Яценка, учні цієї школи раніше ходили до школи №5, яку нібито не відкривають.

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“Раніше діти відвідували школу №5, у якій було зроблено сучасний ремонт, і яку зараз свідомо не запускає банда Плетньової, Ганіча, Дикуна. Ці особи не гребують ніким і нічим. З квітня лише грабують Уманську громаду”, - написав нардеп.

Утім, у коментарях користувачі зазначають, що раніше ці учні навчалися не у 5-й, а 9-й школі. Окрім того, у коментарях пишуть, що школа №5 працює. Сторінка гімназії №5 у Facebook також підтверджує, що навчальний процес там триває, і в школі навіть проводять різні заходи для дітей.

Контекст

Антон Яценко довгий час тримав під контролем владу Умані, однак усе змінилося з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. У перші тижні повномасштабної війни нардеп зник з міста. Його від’їзд пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

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Повернувшись до міста, Яценко фактично втратив владу, що він сам й визнавав. Після цього він розгорнув боротьбу проти місцевих посадовців. Зокрема, під удар потрапили голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та колишня помічниця Яценка і мер Умані Ірина Плетньова, яку нардеп сам привів до влади.

Нині Яценко закидає представників місцевої влади образами у соцмережах та ініціює проти них кримінальні справи. Нерідко у своїх звинуваченнях він маніпулює інформацією. Зазначимо, що Ігор Табурець навіть подав позов проти Яценка щодо захисту честі й гідності.