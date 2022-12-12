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Нардепа Яценко еще раз подловили на лжи

Нардепа Яценко еще раз подловили на лжи

Киев • УНН

 • 666287 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Народный депутат Антон Яценко в очередной раз прибег к лжи, чтобы обвинять местные власти Умани. У себя в Facebook он обвинил мэра города Ирину Плетневу в том, что отремонтированная в преддверии полномасштабной войны гимназия №5 так и не заработала, и дети вынуждены мерзнуть в других школах города. Однако пользователи соцсети обратили внимание на ложь в его словах, передает УНН.

Детали

На своей странице в Facebook нардеп написал, что жители Умани жалуются на холод в школе №3. По словам Яценко, ученики этой школы раньше ходили в школу №5, которую якобы не открывают.

Цитата

“Раньше дети посещали школу №5, в которой был сделан современный ремонт, и которую сейчас сознательно не запускает банда Плетнева, Ганича, Дикуна. Эти лица не гнушаются никем и ничем. С апреля только грабят Уманскую громаду”, – написал нардеп.

Впрочем, в комментариях пользователи отмечают, что раньше эти ученики учились не в 5-й, а в 9-й школе. Кроме того, в комментариях пишут, что школа №5 работает. Страница гимназии №5 в Facebook также подтверждает, что учебный процесс там продолжается, и в школе даже проводят разные мероприятия для детей.

Контекст

Антон Яценко долгое время контролировал власть Умани, однако все изменилось с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. В первые недели полномасштабной войны нардеп скрылся из города. Его отъезд связают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Сам себя умножил на ноль": черкасский политик рассказал, почему нардеп Яценко потерял монополию на власть в Умани 

Вернувшись в город, Яценко фактически потерял власть, что он сам и признавал. После этого он развернул борьбу против местных чиновников. В частности, под удар попали глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и бывшая помощница Яценко и мэр Умани Ирина Плетнева, которую сам нардеп привел к власти. 

Сейчас Яценко забрасывает представителей местных властей оскорблениями в соцсетях и инициирует против них уголовные дела. Нередко в своих обвинениях он манипулирует информацией. Отметим, что Игорь Табурец даже подал иск против Яценко по защите чести и достоинства. 

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