Нардепа Яценко еще раз подловили на лжи

Детали

На своей странице в Facebook нардеп написал, что жители Умани жалуются на холод в школе №3. По словам Яценко, ученики этой школы раньше ходили в школу №5, которую якобы не открывают.

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“Раньше дети посещали школу №5, в которой был сделан современный ремонт, и которую сейчас сознательно не запускает банда Плетнева, Ганича, Дикуна. Эти лица не гнушаются никем и ничем. С апреля только грабят Уманскую громаду”, – написал нардеп.

Впрочем, в комментариях пользователи отмечают, что раньше эти ученики учились не в 5-й, а в 9-й школе. Кроме того, в комментариях пишут, что школа №5 работает. Страница гимназии №5 в Facebook также подтверждает, что учебный процесс там продолжается, и в школе даже проводят разные мероприятия для детей.

Контекст

Антон Яценко долгое время контролировал власть Умани, однако все изменилось с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. В первые недели полномасштабной войны нардеп скрылся из города. Его отъезд связают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, бежавшего из Украины в 2014 году.

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Вернувшись в город, Яценко фактически потерял власть, что он сам и признавал. После этого он развернул борьбу против местных чиновников. В частности, под удар попали глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и бывшая помощница Яценко и мэр Умани Ирина Плетнева, которую сам нардеп привел к власти.

Сейчас Яценко забрасывает представителей местных властей оскорблениями в соцсетях и инициирует против них уголовные дела. Нередко в своих обвинениях он манипулирует информацией. Отметим, что Игорь Табурец даже подал иск против Яценко по защите чести и достоинства.