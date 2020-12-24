Нардеп Шахов збирається звернутись до антикорупційних органів щодо ситуації в “Украерорусі”
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Стратегічне державне підприємство “Украерорух” оголосило про загрозу технічного дефолту. При чому підприємство, яке повинно заробляти гроші та приносити прибуток, бере кредит ЄБРР у 25 млн євро, щоб поповнити обігові кошти та виплатити зарплату співробітникам. Така ситуація є приводом до низки питань, які повинні розглянути відповідні антикорупційні органи. Про це в коментарі УНН зазначив член Комітету Верховної Ради України з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради України народний депутат Сергій Шахов.
“Це ненормально! Украерорух повинен заробляти шалені кошти. Наскільки мені відомо, на їхніх рахунках було щонайменше 4 млрд грн за певний проміжок часу. Я обов’язково зроблю запити стосовно кредиту у 25 млн євро на поліпшення роботи Украероруху, які виплачують на заробітну плату. Сьогодні в нас є монополія в цьому напрямку бізнесу і це дуже погано. Я окремо планую звернути увагу на цю проблему та зробити відповідні запити”, — наголосив нардеп.
Крім того, Шахов має перестороги стосовно розміру можливої відсоткової ставки такого кредиту, адже за умови технічного дефолту підприємства виплати можуть лягти на плечі платникам податків.
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“Я переконаний, що потрібно перевірити відсоткову ставку, бо якщо вона висока, там може бути корупційна складова. А сплачувати будуть змушені наші нащадки за все те, що вони зараз творять. Я дам завдання своїм помічникам, ми все пропрацюємо і надамо відповідні запити у ДБР, НАБУ, в антикорупційні органи для розслідування цих процесів”, — підкреслив він.
Нагадаємо, профільні експерти висловили застороги з приводу кредиту на суму 25 млн євро від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) для поповнення обігових коштів “Украероруху”.
Також нагадаємо, що профільний комітет Верховної Ради занепокоєний кризою на важливому стратегічному державному підприємстві “Украерорух”. Нардепи планують винести це питання на засідання і викликати для пояснень міністра інфраструктури Владислава Криклія.