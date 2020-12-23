За замовчування проблем "Украероруху" заплатять українці: експертна організація StateWatch б'є на сполох

$41.280.10
45.550.52
ukru
Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив
15:28 • 64987 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
14:44 • 48381 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
13:57 • 53214 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 62414 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 85036 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 117557 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 202377 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 213112 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 184380 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 174313 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3.6м/с
66%
Популярнi новини

Удари по Харкову: росія змінює тактику, щоб залякати місто - Терехов

10 квітня, 08:14 • 39324 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 56322 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 91177 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10 квітня, 10:59 • 62743 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 75252 перегляди
Публікації

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

15:28 • 65100 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 76412 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 240660 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 268033 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 353465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

14:56 • 15280 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 15391 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 18246 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 19244 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 91844 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

За замовчування проблем "Украероруху" заплатять українці: експертна організація StateWatch б'є на сполох

Київ • УНН

 • 11914 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Фінансова ситуація на стратегічному підприємстві “Украерорух” вкрай загрозлива. Підприємство фактично доводиться до банкрутства з 2017 року. Проте проблема замовчується керівництвом самого державного підприємства та Міністерством інфраструктури. Тож рано чи пізно за таке замовчування проблем платити будуть платники податків — звичайні українці. Про це УНН розповів голова експертної організації StateWatch Гліб Канєвський.

За замовчування проблем "Украероруху" заплатять українці: експертна організація StateWatch б'є на сполох

“Украерорух — це стратегічне підприємство України, і про нього, до речі, нещодавно доповідали представники Кабміну перед президентом України. У серпні з’явився лист Зеленського до Шмигаля, що, мовляв, треба провести аудит наших стратегічних галузей. І от якраз під час цієї доповіді були озвучені дуже і дуже негативні показники діяльності Украероруху за останні 3 роки. Починаючи з 2017 року це підприємство фактично банкрутується”, — розповів він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Цензура по-новому: Украерорух погрожує УНН судами

Так, за словами Канєвського, у 2017 році Украерорух отримав 615 млн грн прибутку за надання аеронавігаційних послуг. А вже у 2018 був отриманий збиток склав 164 млн грн.

“У 2019 році ситуація була катастрофічною, річний збиток склав мінус 1 млрд 100 млн грн. При чому секрет боргу в тому, що основний споживач послуг Украероруху — МАУ — накопичили станом на кінець 2019 року борг у сумі 818 млн грн. У першому кварталі 2020 року тенденція продовжується, вже „Украерорух“ задекларував 299 млн грн чистого збитку, лише за перші три місяці 2020 року. Сама компанія й уряд займають позицію, що всьому причиною є ковід, але я хочу особливо підкреслити — проблеми почалися з 2018 року!”, — наголошує експерт.

Канєвський також зазначив, що хоч в.о.директора Украерорух Андрій Ярмак отримав частину боргів у спадок, проте збитки також збільшились за час його перебування на посаді. Тому, на його думку, треба терміново провести аналіз судових справ Украероруху з МАУ і з’ясувати, чому авіакомпанія продовжувала отримувати аеронавігаційні послуги роками в борг.

“Треба терміново розібратися, як так сталося, що такий борг накопичується роками й держава не реагувала жодним чином. Треба провести аналіз судових справ між „Украерорухом“ і МАУ, вчинити попереджувальні кроки зі сторони уряду. Тобто, якщо МАУ може збанкрутувати, то треба вже зараз, можливо, вводити туди державну адміністрацію, якісь заходи з націоналізації проводити, тому що можуть бути всі ознаки шахрайських дій”, — підкреслив експерт.

Разом із тим голова StateWatch вважає, що Міністерство інфраструктури та “Украерорух” не доклали достатньо зусиль для розв’язання проблеми. Він також помітив спроби профільного міністерства замовчувати існуючі проблеми.

“Думаю, що Мінінфраструктури точно докладає не всіх зусиль, яких треба було б докласти для розв’язання проблеми. Щобільше — на моє здивування — МІУ не особливо активно комунікує цю проблему, замовчує її. На превеликий жаль, рано чи пізно за таке замовчування будуть розраховуватись платники податків. Бо треба розуміти, що збитки державного підприємства будуть покриватися в першу чергу з бюджету. А може ще й збитки МАУ будуть покриватися з бюджету”, — підсумував Канєвський.

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради занепокоєний кризою на важливому стратегічному державному підприємстві “Украерорух”. Нардепи планують винести це питання на засідання і викликати для пояснень міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$62.80
Bitcoin
$79,435.10
S&P 500
$5,211.60
Tesla
$246.62
Газ TTF
$33.33
Золото
$3,175.11
Ethereum
$1,512.52