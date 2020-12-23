За замовчування проблем "Украероруху" заплатять українці: експертна організація StateWatch б'є на сполох

“Украерорух — це стратегічне підприємство України, і про нього, до речі, нещодавно доповідали представники Кабміну перед президентом України. У серпні з’явився лист Зеленського до Шмигаля, що, мовляв, треба провести аудит наших стратегічних галузей. І от якраз під час цієї доповіді були озвучені дуже і дуже негативні показники діяльності Украероруху за останні 3 роки. Починаючи з 2017 року це підприємство фактично банкрутується”, — розповів він.

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Так, за словами Канєвського, у 2017 році Украерорух отримав 615 млн грн прибутку за надання аеронавігаційних послуг. А вже у 2018 був отриманий збиток склав 164 млн грн.

“У 2019 році ситуація була катастрофічною, річний збиток склав мінус 1 млрд 100 млн грн. При чому секрет боргу в тому, що основний споживач послуг Украероруху — МАУ — накопичили станом на кінець 2019 року борг у сумі 818 млн грн. У першому кварталі 2020 року тенденція продовжується, вже „Украерорух“ задекларував 299 млн грн чистого збитку, лише за перші три місяці 2020 року. Сама компанія й уряд займають позицію, що всьому причиною є ковід, але я хочу особливо підкреслити — проблеми почалися з 2018 року!”, — наголошує експерт.

Канєвський також зазначив, що хоч в.о.директора Украерорух Андрій Ярмак отримав частину боргів у спадок, проте збитки також збільшились за час його перебування на посаді. Тому, на його думку, треба терміново провести аналіз судових справ Украероруху з МАУ і з’ясувати, чому авіакомпанія продовжувала отримувати аеронавігаційні послуги роками в борг.

“Треба терміново розібратися, як так сталося, що такий борг накопичується роками й держава не реагувала жодним чином. Треба провести аналіз судових справ між „Украерорухом“ і МАУ, вчинити попереджувальні кроки зі сторони уряду. Тобто, якщо МАУ може збанкрутувати, то треба вже зараз, можливо, вводити туди державну адміністрацію, якісь заходи з націоналізації проводити, тому що можуть бути всі ознаки шахрайських дій”, — підкреслив експерт.

Разом із тим голова StateWatch вважає, що Міністерство інфраструктури та “Украерорух” не доклали достатньо зусиль для розв’язання проблеми. Він також помітив спроби профільного міністерства замовчувати існуючі проблеми.

“Думаю, що Мінінфраструктури точно докладає не всіх зусиль, яких треба було б докласти для розв’язання проблеми. Щобільше — на моє здивування — МІУ не особливо активно комунікує цю проблему, замовчує її. На превеликий жаль, рано чи пізно за таке замовчування будуть розраховуватись платники податків. Бо треба розуміти, що збитки державного підприємства будуть покриватися в першу чергу з бюджету. А може ще й збитки МАУ будуть покриватися з бюджету”, — підсумував Канєвський.

Нагадаємо, профільний комітет Верховної Ради занепокоєний кризою на важливому стратегічному державному підприємстві “Украерорух”. Нардепи планують винести це питання на засідання і викликати для пояснень міністра інфраструктури Владислава Криклія.