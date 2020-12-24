Нардеп Шахов собирается обратиться к антикоррупционным органам относительно ситуации в "Украэрорухе"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Стратегическое государственное предприятие "Украэрорух" объявило об угрозе технического дефолта. Причем предприятие, которое должно зарабатывать деньги и приносить прибыль, берет кредит ЕБРР в 25 млн евро, чтобы пополнить оборотные средства и выплатить зарплату сотрудникам. Такая ситуация является поводом к ряду вопросов, которые должны рассмотреть соответствующие антикоррупционные органы. Об этом в комментарии УНН сказал член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины народный депутат Сергей Шахов.
"Это ненормально! Украэрорух должен зарабатывать огромные средства. Насколько мне известно, на их счетах было по меньшей мере 4 млрд грн за определенный промежуток времени. Я обязательно сделаю запросы по кредиту в 25 млн евро на улучшение работы Украэроруха, которые выплачивают на заработную плату. Сегодня у нас есть монополия в этом направлении бизнеса и это очень плохо. Я отдельно планирую обратить внимание на эту проблему и сделать соответствующие запросы", - подчеркнул нардеп.
Кроме того, Шахов имеет предостережения относительно размера возможной процентной ставки такого кредита, ведь при техническом дефолте предприятия выплаты могут лечь на плечи налогоплательщиков.
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"Я убежден, что нужно проверить процентную ставку, потому что если она высокая, там может быть коррупционная составляющая. А платить будут вынуждены наши потомки всего то, что они сейчас творят. Я дам задание своим помощникам, мы все проработаем и предоставим соответствующие запросы в ГБР, НАБУ, в антикоррупционные органы для расследования этих процессов", - подчеркнул он.
Напомним, профильные эксперты выразили предостережения по поводу кредита на сумму 25 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для пополнения оборотных средств "Украэроруха".
Также напомним, что профильный комитет Верховной Рады обеспокоен кризисом на важном стратегическом государственном предприятии "Украэрорух". Нардепы планируют вынести этот вопрос на заседание и вызвать для объяснений министра инфраструктуры Владислава Криклия.