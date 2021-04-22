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Нардеп розповів, хто може стояти за викраденням Чауса

Нардеп розповів, хто може стояти за викраденням Чауса

Київ • УНН

 • 13360 перегляди

КИЇВ. 22 квітня. УНН. Народний депутат від фракції “Батьківщина” Вадим Івченко вважає, що за викраденням судді Миколи Чауса в Молдові може стояти українська влада. Про це він заявив в ефірі телеканалу “Прямий”, інформує УНН.

Цитата

“За справою Чауса, за його викраденням з території Молдови однозначно стоїть влада. Оскільки тут задіяні дипломатичні канали, а дипломатичні канали на сьогоднішній день підпорядковані тільки одній людині — Президенту або Офісу Президента. Це перше, а друге — Чаус знав багато у свій час, він саджав Корбана, і Корбан був готовий заплатити будь-кому, щоб йому призвели Чауса”, — зауважив Івченко.

Деталі

Сам суддя Чаус є важливим важелем впливу для влади у справі зриву спецоперації із захоплення бойовиків з ПВК Вагнера, вважає народний депутат.

“Влада могла викрасти, до речі, Чауса у зв’язку з тим, що, наприклад, колишній керівник розвідки Міністерства оборони пан Бурба хоче поставити в порядок денний питання по вагнерівцям. Таким чином влада намагається тиснути на нього (Бурбу — ред.), використовуючи важливого для них пана Чауса”, — припустив Івченко.

Що було раніше

3 квітня з’явилася інформація про те, що українського суддю-втікача Миколу Чауса викрали в Кишиневі. 

Президент Молдови виступила із заявою про неприпустимість зникнення людей на території держави. Пізніше в МВС заявили, що суддю вивезли на територію України. 

Однак в Україні заявили, що не причетні до зникнення Чауса. 

Доповнення

Нагадаємо, головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов заявив, що суддю Миколу Чауса викрали в столиці Молдови і перевезли в Україну співробітники ГУР Міністерства оборони. Єдина причина — це спроба “прив’язати” до Чауса ексначальника ГУР Василя Бурби. І зробити це треба до виходу міжнародного розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із захоплення бойовиків з ПВК Вагнера — переконаний Юрій Бутусов. 

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