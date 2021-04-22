Нардеп розповів, хто може стояти за викраденням Чауса

Цитата

“За справою Чауса, за його викраденням з території Молдови однозначно стоїть влада. Оскільки тут задіяні дипломатичні канали, а дипломатичні канали на сьогоднішній день підпорядковані тільки одній людині — Президенту або Офісу Президента. Це перше, а друге — Чаус знав багато у свій час, він саджав Корбана, і Корбан був готовий заплатити будь-кому, щоб йому призвели Чауса”, — зауважив Івченко.

Деталі

Сам суддя Чаус є важливим важелем впливу для влади у справі зриву спецоперації із захоплення бойовиків з ПВК Вагнера, вважає народний депутат.

“Влада могла викрасти, до речі, Чауса у зв’язку з тим, що, наприклад, колишній керівник розвідки Міністерства оборони пан Бурба хоче поставити в порядок денний питання по вагнерівцям. Таким чином влада намагається тиснути на нього (Бурбу — ред.), використовуючи важливого для них пана Чауса”, — припустив Івченко.

Що було раніше

3 квітня з’явилася інформація про те, що українського суддю-втікача Миколу Чауса викрали в Кишиневі.

Президент Молдови виступила із заявою про неприпустимість зникнення людей на території держави. Пізніше в МВС заявили, що суддю вивезли на територію України.

Однак в Україні заявили, що не причетні до зникнення Чауса.

Доповнення

Нагадаємо, головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов заявив, що суддю Миколу Чауса викрали в столиці Молдови і перевезли в Україну співробітники ГУР Міністерства оборони. Єдина причина — це спроба “прив’язати” до Чауса ексначальника ГУР Василя Бурби. І зробити це треба до виходу міжнародного розслідування Bellingcat про зрив спецоперації із захоплення бойовиків з ПВК Вагнера — переконаний Юрій Бутусов.