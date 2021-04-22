Нардеп рассказал, кто может стоять за похищением Чауса
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко считает, что за похищением судьи Николая Чауса в Молдове может стоять украинская власть. Об этом он заявил в эфире телеканала “Прямой”, информирует УНН.
Цитата
"По делу Чауса, по его похищением с территории Молдовы однозначно стоит власть. Поскольку здесь задействованы дипломатические каналы, а дипломатические каналы на сегодняшний день подчинены только одному человеку - президенту или Офиса Президента. Это первое, а второе - Чаус знал много в свое время, он сажал Корбана, и Корбан был готов заплатить любому, чтобы ему привели Чауса ", - отметил Ивченко.
детали
Сам судья Чаус является важным рычагом воздействия для власти в деле срыва спецоперации по захвату боевиков с ПВК Вагнера, считает народный депутат.
"Власть могла похитить, кстати, Чауса в связи с тем, что, например, бывший руководитель разведки Министерства обороны господин Бурба хочет поставить в повестку дня вопрос по вагнеривцям. Таким образом власть пытается давить на него (Бурбо - ред.), Используя важного для них господина Чауса ", - предположил Ивченко.
Что было раньше
3 апреля появилась информация о том, что Украинская судью беглого Николая Чауса похитили в Кишиневе.
Президент Молдовы выступила с заявлением о недопустимости исчезновения людей на территории государства. Позже в МВД заявили , что судью вывезли на территорию Украины.
Однако в Украине заявили , что не причастны к исчезновению Чауса.
дополнение
Напомним, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что судью Николая Чауса похитили в столице Молдовы и перевезли в Украине сотрудники ГУР Министерства обороны. Единственная причина - это попытка "привязать" к Чауса ексначальника ГУР Василия Бурбы. И сделать это надо до выхода международного расследования Bellingcat о срыве спецоперации по захвату боевиков с ПВК Вагнера - убежден Юрий Бутусов.