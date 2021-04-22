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Нардеп рассказал, кто может стоять за похищением Чауса

Нардеп рассказал, кто может стоять за похищением Чауса

Киев  •  УНН

 • 13358 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко считает, что за похищением судьи Николая Чауса в Молдове может стоять украинская власть. Об этом он заявил в эфире телеканала “Прямой”, информирует УНН.

Цитата

"По делу Чауса, по его похищением с территории Молдовы однозначно стоит власть. Поскольку здесь задействованы дипломатические каналы, а дипломатические каналы на сегодняшний день подчинены только одному человеку - президенту или Офиса Президента. Это первое, а второе - Чаус знал много в свое время, он сажал Корбана, и Корбан был готов заплатить любому, чтобы ему привели Чауса ", - отметил Ивченко.

детали

Сам судья Чаус является важным рычагом воздействия для власти в деле срыва спецоперации по захвату боевиков с ПВК Вагнера, считает народный депутат.

"Власть могла похитить, кстати, Чауса в связи с тем, что, например, бывший руководитель разведки Министерства обороны господин Бурба хочет поставить в повестку дня вопрос по вагнеривцям. Таким образом власть пытается давить на него (Бурбо - ред.), Используя важного для них господина Чауса ", - предположил Ивченко.

Что было раньше

3 апреля появилась информация о том, что Украинская судью беглого Николая Чауса похитили в Кишиневе.

Президент Молдовы выступила с заявлением о недопустимости исчезновения людей на территории государства. Позже в МВД заявили , что судью вывезли на территорию Украины.

Однако в Украине заявили , что не причастны к исчезновению Чауса.

дополнение

Напомним, главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов заявил, что судью Николая Чауса похитили в столице Молдовы и перевезли в Украине сотрудники ГУР Министерства обороны. Единственная причина - это попытка "привязать" к Чауса ексначальника ГУР Василия Бурбы. И сделать это надо до выхода международного расследования Bellingcat о срыве спецоперации по захвату боевиков с ПВК Вагнера - убежден Юрий Бутусов.

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