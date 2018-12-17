Нардеп потрапила в ДТП

"Сьогодні поховала бабусю, поверталась на Київ, в машині з сином. Зі зустрічної смуги в нашу автівку влетіло авто, що призвело до лобового зіткнення ... спрацювали всі подушки безпеки, серьозних травм не одержала, але ступінь тілесних пошкоджень визначать пізніше. Водій автомобіля, який в‘їхав в нас, був в стані алкогольного сп‘яніння, що навіть не зміг говорити... Дякую Богу, що всі живі, за водіння авто в нетверезому стані, потрібно не штрафи збільшувати, а позбавляти водійських прав", - написала вона.



Як повідомляв УНН, в ДТП, яке трапилось вчора, в місті Івано-Франкове, Львівської області загинуло троє військовослужбовців 184-го Навчального центру Національної академії сухопутних військ ім. Петра Сагайдачного.



Як повідомляв УНН, водія автобуса “Неоплан”, за участі якого сталася смертельна ДТП у Львівській області, затримали. 43-річному киянину загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.