Нардеп попала в ДТП

"Сегодня похоронила бабушку, возвращалась на Киев, в машине с сыном. Со встречной полосы в нашу машину влетело авто, что привело к лобовому столкновению ... сработали все подушки безопасности, серьезные травмы не получила, но степень телесных повреждений определят позже. Водитель автомобиля, который въехал в нас, был в состоянии алкогольного опьянения, что даже не смог говорить ... Спасибо Богу, что все живы, за вождение авто в нетрезвом состоянии, нужно не штрафы увеличивать, а лишать водительских прав", - написала она.



Как сообщал УНН, в ДТП, которое случилось вчера, в городе Ивано-Франкове, Львовской области погибли трое военнослужащих 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.



Как сообщал УНН, водителя автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП во Львовской области, задержали. 43-летнему киевлянину грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.