Нардеп попала в ДТП
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Народный депутат Верховной Рады Украины от партии "Самопомощь" Ирина Сисоенко попала вместе с сыном в дорожно-транспортное происшествие. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Сегодня похоронила бабушку, возвращалась на Киев, в машине с сыном. Со встречной полосы в нашу машину влетело авто, что привело к лобовому столкновению ... сработали все подушки безопасности, серьезные травмы не получила, но степень телесных повреждений определят позже. Водитель автомобиля, который въехал в нас, был в состоянии алкогольного опьянения, что даже не смог говорить ... Спасибо Богу, что все живы, за вождение авто в нетрезвом состоянии, нужно не штрафы увеличивать, а лишать водительских прав", - написала она.
Как сообщал УНН, в ДТП, которое случилось вчера, в городе Ивано-Франкове, Львовской области погибли трое военнослужащих 184-го Учебного центра Национальной академии сухопутных войск им. Петра Сагайдачного.
Как сообщал УНН, водителя автобуса "Неоплан", при участии которого произошло смертельное ДТП во Львовской области, задержали. 43-летнему киевлянину грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.