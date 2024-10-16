Нардеп Одарченко визнав, що пропонував хабар ексголові Держвідновлення
Київ • УНН
Народний депутат Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма,визнав у суді, що пропонував хабар ексголові Держвідновлення. Він заявив, що покинув Україну через загрозу життю, але не розкрив своє місцеперебування.
Народний депутат Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення у суді визнав, що пропонував хабар. На тому ж суді він заявив, що Україну покинув через "загрозу життю та здоровʼю". Про це він розповів на засіданні Вищого антикорупційного суду, де зʼявився онлайн, передає УНН.
Деталі
На початку засідання нардеп розповів, що виїхав з України та відмовився повідомити, де зараз перебуває.
Я був вимушений покинути країну через те, що були наявні загрози моєму життю та здоровʼю, тому зараз я не можу повідомити (місце перебування – ред.) з огляду на безпеку
Під час свого виступу депутат поскаржився, що Найєм нібито спровокував його на хабар. За його словами, хабар він пропонував за виділення коштів для ліквідації наслідків збройної агресії.
Найєм створив усі умови, про які я зазначив, які є у матеріалах НСРД, змусивши мене запропонувати йому цю вигоду
На пряме запитання прокурорки Єлени Дроботової, чи пропонував він неправомірну вигоду, депутат визнав: "Пропонував".
Про яку суму вони домовилися — Одарченко не памʼятає, але особисто він просив передати 10 тисяч доларів.
Контекст
прокурорка САП під час судового засідання заявила, що нардеп Одарченко, ймовірно, перебуває за кордоном і міг виїхати через Закарпатську область, яку донедавна очолював Микита, з яким у нардепа були "тісні стосунки".
САП ініціювала стягнення застави та оголошення в розшук нардепа Андрія Одарченка.
Одарченка підозрюють у спробі підкупу ексголови Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Найєма.
Нагадаємо
У вересні Вищий антикорупційний суд України оголосив у державний та міжнародний розшук нардепа від "Слуги народу" Андрія Одарченка, обвинуваченого у спробі підкупу керівництва Мінвідновлення.