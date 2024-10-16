Нардеп Одарченко визнав, що пропонував хабар ексголові Держвідновлення

Народний депутат Андрій Одарченко, якого підозрюють у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма,визнав у суді, що пропонував хабар ексголові Держвідновлення. Він заявив, що покинув Україну через загрозу життю, але не розкрив своє місцеперебування.