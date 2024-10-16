Нардеп Одарченко признал, что предлагал взятку экс-главе Госвосстановления

Народный депутат Андрей Одарченко, которого подозревают в попытке подкупа экс-главы Госвосстановления, в суде признал, что предлагал взятку. На том же суде он заявил, что Украину покинул из-за «угрозы жизни и здоровью». Об этом он рассказал на заседании Высшего антикоррупционного суда, где появился онлайн, передает УНН.

Детали

В начале заседания нардеп рассказал, что выехал из Украины и отказался сообщить, где сейчас находится.

Я был вынужден покинуть страну из-за того, что имелись угрозы моей жизни и здоровью, поэтому сейчас я не могу сообщить (место пребывания - ред.) ввиду безопасности - заявил он.

Во время своего выступления депутат пожаловался, что Найем якобы спровоцировал его на взятку. По его словам, взятку он предлагал за выделение средств для ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Найем создал все условия, о которых я отметил, которые есть в материалах НСРД, заставив меня предложить ему эту выгоду - сказал депутат на судебном заседании.

На прямой вопрос прокурора Елены Дроботовой, предлагал ли он неправомерную выгоду, депутат признал: «Предлагал».

О какой сумме они договорились - Одарченко не помнит, но лично он просил передать 10 тысяч долларов.

Контекст

прокурор САП во время судебного заседания заявила, что нардеп Одарченко, вероятно, находится за границей и мог выехать через Закарпатскую область, которую до недавнего времени возглавлял Микитась, с которым у нардепа были «тесные отношения».

САП инициировала взыскание залога и объявление в розыск нардепа Андрея Одарченко.

Одарченко подозревают в попытке подкупа экс-главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Найема.

Напомним,

В сентябре Высший антикоррупционный суд Украины объявил в государственный и международный розыск нардепа от «Слуги народа» Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления.