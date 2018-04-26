Наприкінці цього року введуть в експлуатацію нове укриття над ЧАЕС – Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. У грудні 2018 року нове безпечне укриття над Чорнобильською АЕС буде введено в експлуатацію. Про це під час урочистих заходів до річниці Чорнобильської трагедії повідомив Президент України Петро Порошенко, передає УНН.
“Цього року завершується один із важливих етапів перетворення об’єкту укриття на екологічно безпечну систему. На грудень заплановано введення в експлуатацію нового безпечного обмеження, встановленого ще раніше”, — заявив Порошенко.
Також він відзначив, що наприкінці цього року також планується початок випробувань на новому сховищі відпрацьованих ядерних відходів.
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“Так само цього року мають запустити промислову експлуатацію комплексу поводження з твердими радіоактивними відходами та завод з переробки рідких радіоактивних відходів. Наприкінці цього року планується розпочати гаряче випробовування на новому сховищі відпрацьованих ядерних відходів. Я щойно проінспектував стан готовності, мені доповіли, що сьогодні це 98%”, — додав Президент.
Як повідомляв УНН, на конфайнмент на ЧАЕС встановили герметичну мембрану.