На конфайнмент на ЧАЕС встановили герметичну мембрану
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На новий безпечний конфайнмент (НБК) на ЧАЕС встановили герметичну мембрану, яка дозволить забезпечити радіаційну безпеку об’єкту “Укриття” на 100 років, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Державного агентства України з управління зоною відчуження.
“На НБК встановлено герметичну мембрану, що є ключовим етапом на шляху введення його в експлуатацію У місцях прилягання східної торцевої стіни Арки до існуючих конструкцій блоку В головного корпусу другої черги ЧАЕС завершилося встановлення герметичної мембрани. Вона створила бар’єр, що унеможливить винесення радіонуклідів із внутрішнього радіоактивно забрудненого простору у навколишнє середовище”, — йдеться у повідомленні агентства.
Зі слів голови ДАЗВ Віталія Петрука, завдяки встановленню даної мембрани буде забезпечена радіаційна безпека об’єкту “Укриття” на 100 років, що є основною функцією НБК.
За інформацією ДСП “ЧАЕС”, кріплення мембрани на конструкції блоку В здійснюється за допомогою спеціальних металевих анкерів герметизації.
Всього, за даними агентства, виконано 60 отворів діаметром 400 мм з товщиною свердління плит перекриття від 600 мм до 900 мм.
Нагадаємо, Чорнобильська АЕС отримала сертифікат на огороджувальний контур “Укриття-2”.