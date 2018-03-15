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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 33381 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 38800 просмотра

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На конфайнмент на ЧАЭС установили герметичную мембрану

На конфайнмент на ЧАЭС установили герметичную мембрану

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 марта. УНН. На новый безопасный конфайнмент (НБК) на ЧАЭС установили герметичную мембрану, которая позволит обеспечить радиационную безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

"На НБК установлено герметичную мембрану, являющуюся ключевым этапом на пути введения его в эксплуатацию В местах примыкания восточной торцевой стены Арки к существующим конструкциям блока В главного корпуса второй очереди ЧАЭС завершилось установление герметичной мембраны. Она создала барьер, что сделает невозможным вынесение радионуклидов из внутреннего радиоактивно загрязненного пространства в окружающую среду", - говорится в сообщении агентства.

По словам председателя ГАЗО Виталия Петрука, благодаря установлению данной мембраны будет обеспечена радиационная безопасность объекта "Укрытие" на 100 лет, что является основной функцией НБК.

По информации ГСП "ЧАЭС", крепления мембраны на конструкции блока В осуществляется с помощью специальных металлических анкеров герметизации.

Всего, по данным агентства, выполнено 60 отверстий диаметром 400 мм с толщиной сверления плит перекрытия от 600 мм до 900 мм.

Напомним, Чернобыльская АЭС получила сертификат на ограждающий контур "Укрытие-2" .

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