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В конце этого года введут в эксплуатацию новое укрытие над ЧАЭС - Порошенко

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. В декабре 2018 года новое безопасное укрытие над Чернобыльской АЭС будет введено в эксплуатацию. Об этом во время торжественных мероприятий к годовщине Чернобыльской трагедии сообщил Президент Украины Петр Порошенко, передает УНН.

В конце этого года введут в эксплуатацию новое укрытие над ЧАЭС - Порошенко

"В этом году завершается один из важных этапов преобразования объекта укрытия на экологически безопасную систему. На декабрь запланирован ввод в эксплуатацию нового безопасного ограничения, установленного еще раньше", - заявил Порошенко.

Также он отметил, что в конце этого года также планируется начало испытаний на новом хранилище отработанных ядерных отходов.

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"Также в этом году должны запустить промышленную эксплуатацию комплекса обращения с твердыми радиоактивными отходами и завод по переработке жидких радиоактивных отходов. В конце этого года планируется начать горячее испытание на новом хранилище отработанных ядерных отходов. Я только проинспектировал состояние готовности, мне доложили, что сегодня это 98%", - добавил Президент.

Как сообщал УНН, на конфайнмент на ЧАЭС установили герметичную мембрану.

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