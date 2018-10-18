Наприкінці минулого тижня відбулось різке зростання насильства на Донбасі - ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В останні три дні минулого тижня на сході України кількість порушень режиму припинення вогню щоденно зросла на 60%. Про це заявив під час брифінгу перший заступник голови Спеціальної Моніторингової Місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає УНН.
“В останні 3 дні минулого тижня відбулось різке зростання насильства. У той час, як за перші 4 дні тижня СММ ОБСЄ зафіксувало в середньому 1400 порушень режиму припинення вогню щоденно. Середня кількість таких порушень протягом решти трьох днів становила понад 2 300 — тобто зростання на 60%”, — заявив Хуг.
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За його словами, існує прямий зв’язок між рівнем насильства та кількістю жертв серед цивільного населення.
Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила кадри, зняті БПЛА місії, на яких видно нові траншеї та важке озброєння, розміщене вздовж обох боків лінії зіткнення на Донбасі.