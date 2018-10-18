В ОБСЄ показали знімки важкого озброєння на Донбасі

"Безпекова ситуація на Сході України залишалась здебільшого незмінною минулого тижня", - заявив під час брифінгу щодо ситуації на Сході України перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.



За його словами, Збройні сили України залишались на своїх позиціях уздовж майже 500-кілометрової лінії, а навпроти них стояли озброєні люди.



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"Один з наших безпілотних літальних апаратів зробив кілька знімків у Золотому та його околицях 8 жовтня. Як і всюди вздовж лінії зіткнення, на цих знімках видно, що сторони перебувають в окопних позиціях. Також траншеї, дорожні загородження та міни прорізають усю місцевість, утворюючи бар’єри та утворюючи небезпеку для цивільного населення там, де раніше їх не було. І, судячи з цих знімків, вони мають важке озброєння, що збільшує небезпеку", - сказав Хуг.



На знімках безпілотника, зокрема, видно 3 танки Т-64, розміщені у безпековій зоні в підконтрольній уряду ділянці Луганської області, а також одну гаубицю 152-мм у непідконтрольному уряду районі Донецької області.



Як повідомляв УНН, місія ОБСЄ раніше виявила наявність важкої техніки бойовиків у 8 окупованих населених пунктах.