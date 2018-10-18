В ОБСЄ показали знімки важкого озброєння на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ оприлюднила кадри, зняті БПЛА місії, на яких видно нові траншеї та важке озброєння, розміщене вздовж обох боків лінії зіткнення на Донбасі, передає УНН.
"Безпекова ситуація на Сході України залишалась здебільшого незмінною минулого тижня", - заявив під час брифінгу щодо ситуації на Сході України перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг.
За його словами, Збройні сили України залишались на своїх позиціях уздовж майже 500-кілометрової лінії, а навпроти них стояли озброєні люди.
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"Один з наших безпілотних літальних апаратів зробив кілька знімків у Золотому та його околицях 8 жовтня. Як і всюди вздовж лінії зіткнення, на цих знімках видно, що сторони перебувають в окопних позиціях. Також траншеї, дорожні загородження та міни прорізають усю місцевість, утворюючи бар’єри та утворюючи небезпеку для цивільного населення там, де раніше їх не було. І, судячи з цих знімків, вони мають важке озброєння, що збільшує небезпеку", - сказав Хуг.
На знімках безпілотника, зокрема, видно 3 танки Т-64, розміщені у безпековій зоні в підконтрольній уряду ділянці Луганської області, а також одну гаубицю 152-мм у непідконтрольному уряду районі Донецької області.
Як повідомляв УНН, місія ОБСЄ раніше виявила наявність важкої техніки бойовиків у 8 окупованих населених пунктах.