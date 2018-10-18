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В ОБСЕ показали снимки тяжелого вооружения на Донбассе

В ОБСЕ показали снимки тяжелого вооружения на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13136 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала кадры, снятые БПЛА миссии, на которых видны новые траншеи и тяжелое вооружение, размещенное вдоль обеих сторон линии соприкосновения на Донбассе, передает УНН.

"Ситуация по безопасности на Востоке Украины оставалась больше всего неизменной на прошлой неделе", - заявил во время брифинга по ситуации на Востоке Украины первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

По его словам, Вооруженные силы Украины оставались на своих позициях вдоль почти 500-километровой линии, а напротив них стояли вооруженные люди.

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"Один из наших беспилотных летательных аппаратов сделал несколько снимков в Золотом и его окрестностях 8 октября. Как и везде вдоль линии соприкосновения, на этих снимках видно, что стороны находятся в окопных позициях. Также траншеи, дорожные заграждения и мины прорезают всю местность, образуя бартеры и образуя опасность для гражданского населения там, где раньше их не было. И, судя по этим снимкам, они имеют тяжелое вооружение, что увеличивает опасность ", - сказал Хуг.

На снимках беспилотника, в частности, видно 3 танка Т-64, размещенные в области безопасности зоне в подконтрольной правительству области Луганской области, а также одну гаубицу 152-мм в неподконтрольном правительству районе Донецкой области.

Как сообщал УНН, миссия ОБСЕ ранее обнаружила наличие тяжелой техники боевиков в 8 оккупированных населенных пунктах.

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