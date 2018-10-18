В конце прошлой недели зафиксирован резкий рост насилия на Донбассе - ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В последние три дня минувшей недели на востоке Украины количество нарушений режима прекращения огня ежедневно выросло на 60%. Об этом заявил во время брифинга первый заместитель председателя Специальной Мониторинговой Миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает УНН.
"В последние 3 дня на прошлой неделе зафиксирован резкий рост насилия. В то время, как за первые 4 дня недели СММ ОБСЕ зафиксировало в среднем 1400 нарушений режима прекращения огня ежедневно. Среднее количество таких нарушений в течение остальных трех дней составляло более 2300 - то есть рост на 60%", - заявил Хуг.
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По его словам, существует прямая связь между уровнем насилия и количеством жертв среди гражданского населения.
Напомним, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнародовала кадры, снятые БПЛА миссии, на которых видны новые траншеи и тяжелое вооружение, размещенное вдоль обеих сторон линии соприкосновения в Донбассе.