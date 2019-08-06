Нападникам на переробне підприємство на Київщині оголошено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Особам, які здійснили розбійний напад на переробне підприємство у Бориспільському районі Київської області оголошено про підозру. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.
Нагадаємо, 5 серпня у Бориспільському районі Київської області правоохоронці затримали групу осіб у камуфляжі, які здійснили напад на переробне підприємство.
На підставі копій незрозумілих документів особи намагалися блокувати персонал, охорону і захопити виробничі приміщення. Зараз вони перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.
У нападників вилучили вогнепальну зброю, розкладний металевий ніж, кастет з електрошокером, рацію, балончик, мобільні телефони, банківські картки, особисті документи, а також три автомобілі.
За фактом події були відкриті кримінальні провадження за статтями 187 (Розбій) та 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.
Наразі зловмисникам оголошено про підозру у скоєнні даних злочинів та вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.