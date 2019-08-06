Нападавшим на перерабатывающее предприятие в Киевской области объявлено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. Лицам, которые совершили разбойное нападение на перерабатывающее предприятие в Бориспольском районе Киевской области объявлено о подозрении. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Напомним, 5 августа в Бориспольском районе Киевской области правохранители задержали группу лиц в камуфляже, которые совершили нападение на перерабатывающее предприятие.
На основании копий непонятных документов лица пытались блокировать персонал, охрану и захватить производственные помещения. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания.
У нападающих изъяли огнестрельное оружие, раскладной металлический нож, кастет с электрошокером, права, баллончик, мобильные телефоны, банковские карты, личные документы, а также три автомобиля.
По факту происшествия были возбуждены уголовные производства по статьям 187 (разбой) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении данных преступлений и решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжается следствие.