Напад на мечеть у Норвегії: стрілок зізнався поліції в скоєному
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Підозрюваний у терористичній діяльності, вбивстві і замаху на вбивство норвежець Філіп Мансхаус, який відкрив 10 серпня стрілянину в мечеті поблизу Осло, "визнав фактичні обставини" на допиті в поліції. Про це в п'ятницю повідомив телеканал NRK, передає УНН.
“Він визнає фактичні обставини. Але він ще не зайняв позицію щодо кримінальної відповідальності. Його пояснення є важливою частиною триваючого розслідування”, — зазначив представник поліції Пол-Фредрік Йорт Крабі.
Спочатку 21-річний затриманий відмовився розмовляти з поліцією, але тепер він погодився на допит. “У мене склалося враження, що він абсолютно добровільно вирішив зробити це. Він хоче дати пояснення і відчув, що був готовий до цього зараз”, — пояснила його адвокат Унні Фріс.
Нагадаємо, 10 серпня близько 17:30 за київським часом в мечеті ісламського центру Ан-Нур (комуна Берум, близько 5 км від Осло) сталася стрілянина, постраждала одна людина. 21-річний підданий Норвегії Мансхаус був затриманий на місці, а через кілька годин після інциденту співробітники правоохоронних органів також виявили тіло зведеної сестри стрілка в одному з будинків в Берум недалеко від місця скоєння нападу. Поліцейська служба безпеки (контррозвідка Норвегії) була попереджена про діяльність Мансхауса в Мережі рік тому, проте не знайшла підстав для спостереження за ним.
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За постановою суду стрілок заарештований на місяць, але сам він не визнавав своєї провини і вимагав звільнення. Згідно з повідомленнями норвезьких ЗМІ, підтвердженим поліцією, приблизно за дві години до нападу на мечеть від імені Мансхауса в соціальних мережах була розміщена публікація, в якій автор схвально відгукувався про теракт в мечетях новозеландського Крайстчерча в березні цього року, коли загинули 50 осіб. Крім того, за даними поліції, обвинувачений відкрито висловлював в соцмережах прихильність праворадикальних ідей і симпатії до терористові Андерсу Брейвіку, а також до стрільця, який убив 3 серпня 22 людини в Техасі, і Відкун Квіслінг — главі коллаборационистского уряду Норвегії в період окупації нацистською Німеччиною.